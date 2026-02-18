POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 18.02.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden

++aggressiver Ladendieb++ Verkehrsunfälle auf glatter Fahrbahn++Sturz auf glatter Straße++ Ladendiebstahl und Beleidigung++

Leer - aggressiver Ladendieb

Am 17.02.2026 um 15:27 Uhr wurde die Polizei in Leer, in der Ringstraße, zu einem Ladendiebstahl gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 40-jähriger Beschuldigter in einem dortigen Lebensmittelgeschäft Alkohol im unteren einstelligen Wert entwendet hatte. Er wurde durch Passanten vor Ort festgehalten, die diesen Diebstahl bemerkten. Der 40-jährige Mann zeigte sich uneinsichtig, höchst aggressiv und gewaltbereit. Er bespuckte u.a. den 55-jährigen Ladendetektiv. Aus diesem Grund nahmen die hinzugezogenen Polizeibeamten den Mann in Gewahrsam. Hierbei wehrte er sich erheblich, in dem er einem 26-jährigen Beamten auf den Fuß trat und sich mit erheblichem Kraftaufwand aus der Fixierung lösen wollte. Auch hier spuckte er in Richtung einer 24-jährigen Beamtin und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten verbal. Der Mann muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

A31 - Verkehrsunfälle auf glatter Fahrbahn

Am 17.02.2026 um 14:22 Uhr befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines Ford Explorer die A31 in Richtung Emden. In Höhe des km 213,5 (zwischen Veenhusen und Neermoor)kam er aufgrund der Glätte ins Rutschen und nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam in der Böschung zum Stehen. Der 29-jährige Mann aus Emden wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Aufgrund dieses Verkehrsunfalls beabsichtigte ein 41-jähriger Fahrer eines BMW X1, der in die gleiche Richtung fuhr, seinen Pkw abzubremsen. Auch er verlor aufgrund der glatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Daraufhin geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem auf der Böschung stehenden Baum. Der 41-jährige Mann aus Emden wurde ebenfalls leicht verletzt. Es entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Emden - Sturz auf glatter Straße

Am 17.02.2025 wurde der Polizei bekannt, dass eine 64-jährige Frau bereits am 25.01.2026 in der Straße Brückhörn in Emden auf einer schneebedeckten Fläche gestürzt war. Hierdurch erlitt sie leichte Verletzungen, die medizinisch versorgt werden mussten. Derzeit wird geprüft, ob in diesem Zusammenhang ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt.

Emden - Ladendiebstahl und Beleidigung

Am 17.02.2026 gegen 14:10 Uhr wurde die Polizei in Emden, in der Großen Straße, zu einem Lebensmittelgeschäft gerufen. Dort schmiss ein 53-jähriger Mann Gegenstände aus einem Verkaufsregal und verhielt sich aggressiv. Zuvor entwendete er Alkohol im unteren einstelligen Wert aus dem Regal. Im Anschluss beleidigte der Mann eine 40-jährige Mitarbeiterin mit fremdenfeindlichen Äußerungen. Er wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Es wurden weitere Ermittlungen gegen den Mann eingeleitet.

