Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 15.02.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Ladendiebstähle ++ Verkehrsunfall ++ Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Polizeibeamte ++ Trunkenheitsfahrt ++

Emden - Ladendiebstahl

Am 14.02.2026 um 07:37 Uhr betritt ein 53-jähriger Emder einen Lebensmittelmarkt in Wolthusen und verstaut zunächst mehrere Gegenstände in seine Jackentaschen. Anschließend isst er einen Apfel sowie ein Brötchen und verlässt daraufhin den Laden, ohne die Ware zu bezahlen. Der 53-Jährige kann durch die Polizei vor Ort angetroffen werden. Gegen ihn ist nunmehr ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Leer - Ladendiebstahl

Am 14.02.2026 um 11:40 Uhr entfernt ein 21-jähriger Mann in einem Leeraner Modegeschäft die Diebstahlssicherung einer Markenware und beabsichtigt das Geschäft zu verlassen. Hierbei kann er aufgehalten und die Ware wieder ausgehändigt werden. Der 21-Jährige muss sich nunmehr in einem Strafverfahren verantworten.

Zu einem weiteren Ladendiebstahl ist es am 14.02.2026 um 13:15 Uhr in einer Drogerie in der Mühlenstraßen gekommen. Dabei werden zwei Frauen im Alter von 31 und 37 Jahren beobachtet, wie sie diverse Parfüms in ihren Jackentaschen verstauen und den Kassenbereich passieren, ohne die Ware zu bezahlen. Die Frauen können an der Flucht gehindert und der Polizei überstellt werden. Das Diebesgut im Wert von über 1000 Euro kann wieder an die Drogerie ausgehändigt werden. Gegen die beiden Frauen ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Leer - Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag um 16:43 Uhr kommt es an der Kreuzung Heisfelder Straße/Eisinghausener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten PKW. Eine 32-Jährige Leeranerin befährt mit ihrem PKW und drei weiteren Insassen die Eisinghausener Straße und beabsichtigt die Kreuzung auf die Nüttermoorer Straße zu überqueren. Aufgrund eines Ausfalls der Ampelanlage erfolgt die Verkehrsregelung nach den bestehenden Verkehrszeichen. Dabei missachtet sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 25-jährigen Moormerländerin. Durch den Aufprall werden beide PKW beschädigt und alle Beteiligten leicht verletzt. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Moormerland - Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Polizeibeamte

Am frühen Samstagabend beabsichtigt ein 40-jähriger Moormerländer infolge einer polizeilichen Sachverhaltsaufnahme mit seinem PKW die Örtlichkeit zu verlassen. Die Weiterfahrt kann durch die Polizei unterbunden werden. Der 40-Jährige weist einen Atemalkoholwert von 1,89 Promille auf. Aus diesem Grund soll eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt werden. Gegen die polizeilichen Maßnahmen wehrt er sich massiv. Schließlich kann er jedoch überwältigt und für die Nacht dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Der Beschuldigte muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Weener - Trunkenheitsfahrt

In der frühen Sonntagnacht um 01:17 Uhr kontrollieren Beamte der Autobahnpolizei Leer in der Hauptstraße einen 30-jährigen Weeneraner mit seinem PKW. Im Zuge der Kontrolle wird ein Atemalkoholwert von 1,22 Promille festgestellt. Daher wird eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den 30-Jährigen ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

