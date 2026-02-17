POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 17.02.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden

Moormerland - Diebstahl

In der Zeit des 15.02.2026 um 15:00 Uhr bis zum 16.02.2026 um 07:00 Uhr kam es in Moormerland, in der Timmeler Straße, zu einem Diebstahl. Die unbekannte Täterschaft gelangte auf bislang unbekannte Art und Weise auf den Lagerplatz eines dortigen Bauunternehmens. Hier gelang sie in eine Lagerhalle und in einen dortigen Container. Es wurden Maschinen und Kraftstoff im unteren vierstelligen Wert entwendet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Uplengen - Betrügerische Anrufe

In der Gemeinde Remels wurden mehrere ältere Personen von einem angeblichen Polizisten mit dem Namen Stein angerufen und vor einer bewaffneten Rumänenbande gewarnt. Bei der Festnahme von Rumänen sei laut des Polizisten ein Hinweis auf das Wohnhaus der älteren Person gefunden worden. Es wurde hinterfragt, ob alle Türen und Fenster im Haus verschlossen sind. Alle Gespräche wurden durch die älteren Personen vorzeitig beendet.

Am 16.02.2026 gegen 17:15 Uhr wurde der Polizei jedoch bekannt, dass eine 75-jährige Frau und ein 76-jähriger Mann aus Uplengen Opfer eines Betrugs wurden. Eine bislang unbekannte Person gab sich telefonisch als ein Bankmitarbeiter aus und teilte mit, dass es eine offene Rechnung bei einem Online-Unternehmen gebe. Daraufhin erschien eine weitere unbekannte Person an der Wohnanschrift des Ehepaars. Sie gaben ihre EC-Karten inklusive PIN-Code heraus. Kurz darauf fiel auf, dass mehrere Geldbeträge von den Konten abgehoben wurden. Die genaue Schadenssumme ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Bei Anrufen oder Nachrichten von angeblichen Bankmitarbeitern ist besondere Vorsicht geboten. Kriminelle geben sich häufig als Mitarbeiter einer Bank aus und behaupten, es gebe verdächtige Kontobewegungen oder ein Sicherheitsproblem. Ziel ist es, an vertrauliche Daten oder Geld zu gelangen. Verbraucher sollten niemals PIN, TAN, Passwörter oder andere Zugangsdaten weitergeben und keine "Sicherheitsüberweisungen" durchführen. Im Zweifel gilt: Gespräch sofort beenden und die Bank ausschließlich über die offizielle Rufnummer kontaktieren. Wer bereits Daten preisgegeben hat, sollte umgehend sein Konto sperren lassen und Anzeige bei der Polizei erstatten.

Uplengen - Brand einer leerstehenden Scheune

Am 17.02.2026 um 06:24 Uhr wurde der Polizei ein Brand in Uplengen, am Untenende West, gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um eine leerstehende landwirtschaftliche Scheune eines 66-jährigen Mannes handelt. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand ein Schaden im geschätzten unteren fünfstelligen Bereich. Der Brandort ist beschlagnahmt. Die Brandursache ist bislang unklar.

Jemgum - Linienbus kommt ins Rutschen

Am 16.02.2026 gegen 08:30 Uhr kam es in Jemgum (Midlum), in der Midlumer Straße in Höhe der Hausnummer 7, zu einem Vorfall mit einem Linienbus. Dieser kam auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und von der Fahrbahn ab. Mithilfe zweier ortsansässiger Unternehmen konnte das Fahrzeug wieder auf die Straße gezogen werden. Die Schulkinder wurden durch einen anderen Bus gefahren. Es wurde niemand verletzt.

