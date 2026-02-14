POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 14.02.2026
Leer (ots)
++Einbruch in Grundschule mit Zeugensuche++Kellerbrand++
Leer - Einbruch in Grundschule --Zeugensuche--
In der Nacht von Donnerstag und Freitag sind bisher unbekannter Täter in die Plytenbergschule an der Ubbo-Emmius-Straße eingebrochen und haben aus dem Keller Werkzeug entwendet. Personen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Leer.
Bunde - Kellerbrand
Am Freitagnachmittag kam es gegen 15 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Leege Weg. Die Ursache für den Brand ist bisher nicht bekannt, die örtlichen Feuerwehren konnten eine Ausdehnung auf die oberen Wohneinheiten verhindern. Der Schaden wird auf ca. 15.000 Euro eingeschätzt. Personen wurden nach dem jetzigen Kenntnisstand nicht verletzt. Ein im Keller installierter Rauchmelder hatte die Anwohner alarmiert, die wiederum die Feuerwehr. Die Ermittlungen durch die Polizei wurden aufgenommen, Hinweise auf eine Brandstiftung liegen bisher aber nicht vor.
