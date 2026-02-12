Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 12.02.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Metallteile treffen Pkw - Zeugen gesucht! ++ Falsche Polizeibeamte - Vorsicht bei Anrufen! ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++

A31/Moormerland - Metallteile treffen Pkw - Zeugen gesucht!

A31/Moormerland - Die Polizeiinspektion Leer/Emden sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich am gestrigen Nachmittag, gegen 16:45 Uhr, auf der A31 kurz vor der Anschlussstelle Neermoor ereignet hat. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug, welches mutmaßlich Metallteile geladen hatte, die A31 in Fahrtrichtung Emden. Die Metallteile lösten sich und gerieten auf die Gegenfahrbahn. Hierbei traf ein Metallteil zunächst einen Pkw Audi und im Anschluss einen Pkw Mercedes. Der Fahrer des Mercedes setzte seine Fahrt jedoch fort. Der Audi wurde durch den Zusammenstoß an der Front beschädigt. Eine Absuche des Autobahnteilstücks durch die Beamten führte zum Auffinden eines weiteren Metallbleches. Möglicherweise hat das Fahrzeug, welches die Metallteile geladen hatte, weitere Ladung verloren. Zeugen oder Hinweisgeber werden daher gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Falsche Polizeibeamte - Vorsicht bei Anrufen!

Leer - Zu einem Betrug zum Nachteil einer Seniorin kam es am gestrigen Nachmittag in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr. Ein vermeintlicher Polizeibeamter hatte telefonisch Kontakt zu der Seniorin in der Bremer Straße aufgenommen und ihr mitgeteilt, dass in ihrer Umgebung derzeit eingebrochen werden würde. Um ihre Wertgegenstände zu sichern, sollte ein anderer Polizeibeamter diese am Wohnort abholen. Die Seniorin überließ dem Abholer gutgläubig ihre Wertsachen. Der Schaden beläuft sich auf eine mittlere, fünfstellige Summe. Die Polizeiinspektion Leer/Emden erinnert noch einmal daran, dass die Betrüger in ihrem Vorhaben sehr professionell vorgehen. Oftmals sind die Täter über die Lebensgeschichten der involvierten, meist lebensälteren Personen informiert, um noch mehr Vertrauen zu erwecken. Wir würden es begrüßen, wenn das Thema "Falsche Polizeibeamte" in den Familien, gerade bei lebensälteren Personen, noch einmal transparent gemacht werden würde.

Bunde - Fahren unter Drogeneinfluss

Bunde - Am gestrigen Abend kontrollierten Beamte im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Pkw in der Neuschanzer Straße. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bei der 26-jährigen Fahrerin aus Emden. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC und Kokain, sodass eine Blutentnahme veranlasst werden musste. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen die Emderin wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

