POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 10.02.2026
PI Leer/Emden (ots)
++ Fahrradtasche in Brand gesetzt ++ Fensterscheibe an einem Pkw eingeschlagen ++
Leer - Fahrradtasche in Brand gesetzt
Leer - Am gestrigen Abend, gegen 20:20 Uhr, wurde die Feuerwehr und die Polizei zu einem kleinen Brand gegenüber der ehemaligen Postbank in die Bahnhofstraße gerufen. Hier kam es zu einem Brand einer Fahrradtasche, die neben einem Fahrrad abgestellt wurde. Durch das Feuer wurde das Fahrrad ebenfalls leicht brandbeschädigt. Hierbei handelte es sich um ein älteres Damenrad der Marke Kettler. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Leer - Fensterscheibe an einem Pkw eingeschlagen
Leer - Am gestrigen frühen Morgen wurde der Polizei eine Sachbeschädigung an einem Pkw mitgeteilt. Der betroffene Mercedes-Benz soll bereits seit längerer Zeit auf einem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Nüttermoorer Straße gestanden haben. Die Beamten konnten den Pkw mit eingeschlagenen Fensterscheiben vorfinden. Weiterhin befand sich ein Einkaufswagen auf dem Dach des Mercedes-Benz. Bei einer Überprüfung konnte ebenfalls festgestellt werden, dass der Pkw keinen Versicherungsschutz hatte und zur Entstempelung ausgeschrieben war. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.
