POL-DN: 72-Jähriger stürzt mit seinem Pedelec

Düren (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Montag (14.07.2025) und Dienstag (15.07.2025) in eine Firma in der Straße An der Garnbleiche ein. Die Polizei sucht nach Zeugen. Die Einbrecher öffneten gewaltsam eine Tür zur Werkstatt und betraten anschließend die Büroräume. Angaben zum genauen Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Nach Angaben eines Verantwortlichen lässt sich der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 17:00 Uhr (Montag) und 05:30 ...

