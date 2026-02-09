Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 09.02.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Einbrüche in Wohnhäuser ++ Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen ++

Uplengen - Einbrüche in Wohnhäuser

Uplengen - Gestern hatte die Polizeiinspektion Leer/Emden bereits über einen Einbruch in ein Wohnhaus in Remels berichtet. Nunmehr wurden zwei weitere Diebstähle aus Wohnhäusern der Polizei bekannt gegeben. In dem Zeitraum zwischen dem 04.02.2026, 16:00 Uhr und dem 08.02.2026, 11:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Schiebetür Zugang zu einem Wohnhaus in der Ostertorstraße. Mit einem großen Bild konnten der oder die Täter unerkannt flüchten. Ein weiterer Einbruch ereignete sich am letzten Sonntag in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr in der Bührener Straße. Hierbei wurde die Terrassentür aufgehebelt und aus dem Haus Schmuck entwendet. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Rhauderfehn - Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Pkw kam es am gestrigen Sonntag gegen 13:15 Uhr auf der Hauptstraße. Ein 81-jähriger Mann befuhr die Ankerstraße und beabsichtigte nach rechts in die Hauptstraße einzubiegen. Dabei übersah er die bevorrechtigte 21-Jährige, die mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Richtung Idafehn befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Pkw der 21-Jährigen von der Fahrbahn gegen eine Straßenlaterne und eine Gartenmauer geschleudert wurde. Die Straßenlaterne knickte durch den Aufprall ab. Die 21-Jährige und ein im Fahrzeug befindliches Kind wurden leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell