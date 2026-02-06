Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Weitere Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 06.02.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++ Zeugenaufruf Diebstahl im Neubaugebiet++

Jemgum - Zeugenaufruf nach Diebstahl im Neubaugebiet

In der Zeit zwischen dem 31.01.2026 gegen 20:45 Uhr und dem 01.02.2026 gegen 12:00 Uhr kam es in Jemgum auf einem Grundstück in der Straße Am Sünderland zu einem Diebstahl.

Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete von einem Grundstück in dem dortigen Neubaugebiet Diebesgut im mittleren dreistelligen Wert. Um an das Diebesgut zu gelangen, begab sich die Täterschaft in den Terrassenbereich eines unbewohnten Hauses.

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, verdächtige Personen gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Jemgum unter der Telefonnummer 04958-910420 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell