Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden

PI Leer/Emden (ots)

Emden - Untersuchungshaftbefehl nach Totschlag

Emden - Am 30.01.2026 soll es gegen 00:42 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen in einem Mehrparteienhaus in der Nesserlander Straße gekommen sein, in deren Verlauf ein 34-jähriger Mann einen 53-jährigen Mann verletzt haben soll. Außerdem soll der 34-Jährige eine 50-jährige Frau verletzt haben. Der 53-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo er in der Folgenacht jedoch seinen Verletzungen erlag. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich erließ das Amtsgericht Emden am gestrigen Nachmittag die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Totschlages. Der 34-jährige Tatverdächtige wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell