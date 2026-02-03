PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.02.2026

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.02.2026
PI Leer/Emden (ots)

++ Pkw prallt gegen Arztpraxis ++ Sachbeschädigung an Wohngebäude ++ Automatenkiosk beschädigt ++

Emden - Pkw prallt gegen Arztpraxis (siehe Bildmaterial)

Emden - Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei wurden am heutigen Morgen um 08:53 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bolardusstraße gerufen. Beim Eintreffen am Einsatzort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Pkw gegen die Hauswand einer dortigen Arztpraxis geprallt war. Der alleinbeteiligte 77-jährige Fahrer hatte aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache die Kontrolle über seinen VW verloren und fuhr gegen die Hauswand. Dabei wurde ein Teil des Mauerwerkes derart beschädigt, dass die Feuerwehr nach der Bergung des Pkw das Gebäude zusätzlich abstützen ließ. Der Fahrer sowie eine Mitarbeiterin der Arztpraxis, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Gebäude aufhielt, wurden durch den Unfall leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Bolardusstraße voll gesperrt.

Leer - Sachbeschädigung an Wohngebäude

Leer - In dem Zeitraum zwischen Sonntagabend, 20:00 Uhr und gestern Vormittag, 10:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem derzeit noch unbewohnten, nahezu fertiggestellten Wohngebäude in der Groninger Straße gegenüber des Schleusenweges. Im Gebäude wurden diverse Gegenstände, darunter ein Wasserhahn, beschädigt. Hierdurch erlitt das Wohngebäude einen Wasserschaden, der auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt wird. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Moormerland - Automatenkiosk beschädigt

Moormerland - Ein bislang unbekannter Täter betrat in der Königstraße einen Automatenkiosk und schlug mit einer Brechstange auf den Automaten ein. Aus dem Automaten wurden Tabakwaren im unteren, dreistelligen Wert entwendet. Die Tat ereignete sich in der heutigen Nacht zwischen 01:50 Uhr und 02:10 Uhr. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

