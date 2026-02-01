PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 01.02.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ PKW beschädigt ++

Emden - PKW beschädigt

Emden - Im Zeitraum zwischen dem 28.01., 18:00 Uhr und dem 29.01., 10:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Kraftfahrzeug einen am Fahrbahnrand der Rudolf-Breitscheid-Straße geparkten Skoda Fabia. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen und Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Christoph Kettwig
Telefon: 0491/97690-212
E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

