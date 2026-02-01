POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 01.02.2026
PI Leer/Emden (ots)
++ PKW beschädigt ++
Emden - PKW beschädigt
Emden - Im Zeitraum zwischen dem 28.01., 18:00 Uhr und dem 29.01., 10:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren mit seinem Kraftfahrzeug einen am Fahrbahnrand der Rudolf-Breitscheid-Straße geparkten Skoda Fabia. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen und Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.
Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
