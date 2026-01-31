Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden

PI Leer/Emden (ots)

++ Kabeldiebstahl von PV-Anlagen ++ Wohnungseinbruchdiebstahl ++ Tödlicher Verkehrsunfall - Zeugen gesucht ++ Körperverletzung ++

Leer - Kabeldiebstahl von PV-Anlagen

Im Zeitraum vom 28.01.2026 um 14:00 Uhr bis zum 30.01.2026 um 14:00 Uhr verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft durch ein verschlossenes Tor Zutritt auf das umzäunte Photovoltaik-Freiflächengelände, Im Hochmoor in Leer, und entwendete diverse Kabel der dortigen PV-Anlagen.

Westoverledingen - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Freitag den 30.01.2026 kam es im Zeitraum von 16:40 Uhr bis 23:40 Uhr in der Okko-ten-Broek-Str. zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und brachen dort in eine Wohnung ein. Diebesgut konnte erlangt werden.

Holtland - Tödlicher Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Am Samstag den 31.01.2026 um 02:09 Uhr befuhr der männliche 27-jährige Fahrzeugführer aus Hesel mit seinem PKW der Marke Seat die Leeraner Straße (B436) in Fahrtrichtung Holtland. Im Bereich von Schneeverwehungen kam der Fahrzeugführer aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem dortigen Baum. Der Fahrzeugführer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Der ebenfalls im PKW befindliche männliche 29-jährige Beifahrer aus Leer wurde durch den Zusammenstoß im PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der Beifahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallörtlichkeit verstarb. Die Unfallörtlichkeit wurde für die Dauer der Maßnahmen vollgesperrt. Polizeiliche Maßnahmen für die Ermittlung der Unfallursache wurden getroffen.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Körperverletzung

Am Samstag den 31.01.2026 gegen 05:00 Uhr kam es in der Nähe des Tanzlokals La Grotta zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde das männliche 53-jährige Opfer aus Emden am Kopf verletzt und erlitt eine Platzwunde.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell