POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 02.02.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Bargeld aus Kindergärten entwendet + Körperverletzung in der Fußgängerzone ++ Brand einer Terrasse ++

Leer - Bargeld aus Kindergärten entwendet

Leer - In dem Zeitraum zwischen Samstagmittag, 12:00 Uhr und heute Morgen, 07:00 Uhr kam es in einem Kindergarten in der Dorfstraße und im Conrebbersweg zu einem Diebstahl von Bargeld. In beiden Einrichtungen wurde sich durch das Einschlagen eines rückwärtigen Fensters Zugang in die Räumlichkeiten verschafft. Aus den Kindergärten wurde insgesamt eine mittlere, dreistellige Bargeldsumme entwendet. Der oder die Täter konnten schließlich unerkannt flüchten. Beide Tatorte wurden polizeilich aufgenommen und Spuren gesichert. Ob es in beiden Fällen einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Körperverletzung in der Fußgängerzone

Leer - Am gestrigen Sonntagvormittag ereignete sich gegen 10:20 Uhr in der Mühlenstraße eine Körperverletzung zum Nachteil eines 41-jährigen Mannes. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zwischen dem 41-Jährigen und einem weiteren, unbekannten Mann zu einer körperlichen Auseinandersetzung, infolge dessen der 41-jährigen zu Boden gebracht und im Gesicht verletzt wurde. Der bislang unbekannte Täter soll eine Brille und eine grüne Jacke getragen haben. Weiterhin soll er kürzere, blonde Haare gehabt haben. Die Tat ereignete sich am Ende der Fußgängerzone, auf Höhe eines dortigen Schuhgeschäftes. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Brand einer Terrasse

Emden - Am heutigen Mittag, um 12:30 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Brand eines Reihenhauses in die Brückstraße gerufen. Auf der Anfahrt konnte eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Am Einsatzort konnten die Einsatzkräfte schließlich feststellen, dass eine Terrasse eines dortigen Reihenhauses in Brand geraten war. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Glücklicherweise befanden sich keine Personen in dem Reihenhaus. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind bislang unklar. Die Ermittlungen wurden hierzu aufgenommen. Die Brückstraße und die Nordertorstraße ist für die Dauer der Löscharbeiten kurzzeitig gesperrt.

