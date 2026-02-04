Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 04.02.2026

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

PI Leer/Emden (ots)

++ Schwerer Verkehrsunfall in Verbindung mit Straßenglätte ++ Verkehrsunfälle im gesamten Inspektionsbereich der Polizei Leer/Emden ++

Weener/A31 - Schwerer Verkehrsunfall in Verbindung mit Straßenglätte (siehe Bildmaterial)

Weener/A31 - Am heutigen Morgen kam es gegen 04:56 Uhr auf der A31, zwischen den Anschlussstellen Jemgum und Weener in Fahrtrichtung Bottrop zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 21-jähriger Mann mit einem Pkw Opel die A31 auf dem Hauptfahrstreifen der Autobahn. Dabei verlor er aufgrund der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit einem vor ihm fahrenden VW. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge in den Graben neben der Autobahn geschleudert. Der vorausfahrende VW überschlug sich dabei und blieb auf dem Dach liegen. Der 63-jährige Fahrer des VW wurde durch den Unfall lebensbedrohlich verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Auch der 21-Jährige wurde vorsorglich medizinisch versorgt. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge wurde eine halbseitige Sperrung der Autobahn veranlasst. Der Schaden wird auf eine untere, fünfstellige Summe geschätzt.

PI Leer/Emden - Verkehrsunfälle im gesamten Inspektionsbereich der Polizei Leer/Emden

PI Leer/Emden - Im gesamten Inspektionsbereich der Polizei Leer/Emden kam es am heutigen Vormittag zwischen 05:30 Uhr und 09:20 Uhr zu insgesamt zwanzig weiteren Meldungen von Verkehrsunfällen. In den meisten Fällen handelte es sich um Verkehrsunfälle mit Pkw ohne Personenschaden, die aufgrund winterglatter Fahrbahnverhältnisse verursacht worden sind. Überwiegend rutschten die Verkehrsteilnehmer:innen nach dem Einleiten eines Bremsvorganges gegen einen weiteren Pkw, ein Verkehrsschild oder in einen Graben. Die Verkehrsteilnehmer:innen blieben glücklicherweise unverletzt und hatten sich zum Teil eigenständig um einen Abschleppdienst gekümmert. Die Polizeiinspektion Leer/Emden appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmende besondere Vorsicht und Rücksicht im Straßenverkehr zu zeigen. Wir erinnern nochmals daran, dass bei Glättegefahr das Tempo reduziert und ein längerer Bremsweg eingeplant werden sollte. Die Brems- und Beschleunigungsvorgänge sollten sanft durchgeführt werden. Es sollte insgesamt mehr Fahrzeit eingeplant werden. Besondere Vorsicht gilt auf Brücken, Neben- und Schattenstraßen, da hier das Wasser zuerst gefriert. Auf Radfahrer und Fußgänger ist ebenfalls besondere Rücksicht zu nehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell