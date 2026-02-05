Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.02.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Hybridfahrzeug in Brand geraten ++ Falsche Polizeibeamte erbeuten Wertgegenstände ++

Leer - Hybridfahrzeug in Brand geraten

Leer - Zu einem Brand eines Pkw wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei am heutigen Morgen gegen 05:05 Uhr in die Hajo-Unken-Straße gerufen. Beim Eintreffen der Polizei stand der am Fahrbahnrand abgestellte Pkw bereits in Vollbrand. Hierbei handelte es sich um ein Hybridfahrzeug. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Weitere Fahrzeuge oder Gebäude waren von dem Brand nicht betroffen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Circa 1 ½ Stunden vorher war das Hybridfahrzeug an einem Verkehrsunfall beteiligt. Hierbei hatte ein Verkehrsteilnehmer die Hajo-Unken-Straße befahren und aufgrund winterlicher Straßenverhältnisse die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Der Pkw kollidierte mit dem ordnungsgemäß geparkten Hybridfahrzeug. An beiden Pkw entstand hierbei Sachschaden. Ob der Verkehrsunfall im Zusammenhang mit dem Brandausbruch steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der brandbetroffene Pkw wurde beschlagnahmt.

Leer - Falsche Polizeibeamte erbeuten Wertgegenstände

Leer - Zu einem Betrug zum Nachteil einer Seniorin kam es am gestrigen Mittag gegen 12:30 Uhr. Nach ersten Ermittlungen wurde die im Burfehner Weg wohnhafte Seniorin telefonisch von einem Mann kontaktiert, der sich als Beamter der Kriminalpolizei ausgegeben hatte. Er soll der Frau mitgeteilt haben, dass es derzeit eine Einbruchserie in ihrem Wohnumfeld geben würde und ihre Wertgegenstände gefährdet wären. Im weiteren Verlauf händigte die Seniorin einem Mann, der sich mit einer unechten Dienstmarke auswies, ihre Wertgegenstände an der Haustür aus. Der falsche Kriminalbeamte entfernte sich im Anschluss fußläufig in Richtung Heisfelder Straße. Unwissend darüber, dass die Seniorin zu diesem Zeitpunkt in eine Betrugsmasche verwickelt war, kontaktierte die Frau die Polizeidienststelle in Leer, um sich nach dem Verbleib ihrer Wertgegenstände zu erkundigen. Der Mann soll circa 1,70m bis 1,80m groß gewesen sein. Er wird auf ein Alter zwischen 20 und 30 Jahren geschätzt. Weiterhin soll er eine dunkle Mütze und einen dunklen Mantel getragen haben. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen. Gestern wurden in den sozialen Netzwerken der Polizeiinspektion Leer/Emden bereits Hinweise zum Thema "falsche Polizeibeamte" gegeben. Zeugen, die Hinweise oder geben können oder Beobachtungen gemacht haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120Uhr

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell