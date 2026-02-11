POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.02.2026
PI Leer/Emden (ots)
++ Brand im Schlafzimmer ++ Diebstahl aus Rohbau ++
Holtland - Brand im Schlafzimmer
Holtland - Zu einem Brand in einem Schlafzimmer wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei am gestrigen Abend gegen 20:25 Uhr in den Eichenweg gerufen. Das Bett, auf dem sich eine elektrische Heizdecke befand, hatte Feuer gefangen. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, hatte die Bewohnerin die Matratze und die Decken bereits aus dem Haus gezogen. Sie erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde medizinisch versorgt. Durch die Rauchentwicklung war das Haus kurze Zeit nicht bewohnbar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte die Heizdecke ursächlich für den Brand gewesen sein.
Leer - Diebstahl aus Rohbau
Leer - Zu einem Diebstahl aus einem Rohbau kam es in der Tatzeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in der Hauptstraße, in unmittelbarer Nähe zum Sparkassengebäude. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür Zugang in die Baustelle und in einen Materialcontainer. Hieraus wurden Werkzeug und ein Spülbecken entwendet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.
Hinweise bitte an die Dienststellen unter:
Polizei Leer 0491-976900
Polizei Emden 04921-8910
Autobahnpolizei Leer 0491-960740
Polizeistation Borkum 04922-91860
Polizeistation Bunde 04953-921520
Polizeistation Filsum 04957-928120
Polizeistation Hesel 04950-995570
Polizeistation Jemgum 04958-910420
Polizeistation Moormerland 04954-955450
Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680
Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230
Polizeistation Uplengen 04956-927450
Polizeistation Weener 04951-914820
Polizeistation Westoverledingen 04955-937920
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Leer/Emden
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de
