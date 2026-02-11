POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.02.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.02.2026

++ Brand im Schlafzimmer ++ Diebstahl aus Rohbau ++

Holtland - Brand im Schlafzimmer

Holtland - Zu einem Brand in einem Schlafzimmer wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei am gestrigen Abend gegen 20:25 Uhr in den Eichenweg gerufen. Das Bett, auf dem sich eine elektrische Heizdecke befand, hatte Feuer gefangen. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, hatte die Bewohnerin die Matratze und die Decken bereits aus dem Haus gezogen. Sie erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde medizinisch versorgt. Durch die Rauchentwicklung war das Haus kurze Zeit nicht bewohnbar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte die Heizdecke ursächlich für den Brand gewesen sein.

Leer - Diebstahl aus Rohbau

Leer - Zu einem Diebstahl aus einem Rohbau kam es in der Tatzeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in der Hauptstraße, in unmittelbarer Nähe zum Sparkassengebäude. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür Zugang in die Baustelle und in einen Materialcontainer. Hieraus wurden Werkzeug und ein Spülbecken entwendet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

