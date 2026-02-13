Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 13.02.2026

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

PI Leer/Emden (ots)

A31/Weener - Mehrere Verstöße bei Kontrolle auf der A31 festgestellt

A31/Weener - Die Polizei führte am gestrigen Tag im Zusammenwirken mit dem Landkreis Leer und dem Gewerbeaufsichtsamt Emden eine Standkontrolle auf dem Parkplatz Rheiderland an der A31 durch, die zielgerichtet den gewerblichen Güter- und Personenverkehr ins Auge fasste. Hierbei wurden mehrere, zum Teil erhebliche Verstöße festgestellt. Bei der Kontrolle eines mit Fahrgästen besetzten Reisebusses konnten die Beamten feststellen, dass der 46-jährige Fahrzeugführer nicht über die gültige Fahrerlaubnisklasse verfügte. Weiterhin war die erforderliche Berufsfahrerqualifikation abgelaufen. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Nachdem das befördernde Reiseunternehmen einen Ersatzfahrer eines Fremdunternehmens beauftragte, konnte die Fahrt nach Norddeich fortgesetzt werden.

Weiterhin musste bei einem Pritschenwagen die Ladungssicherung bemängelt werden. Die Beamten stellten fest, dass die beiden geladenen Segelmasten lediglich mit Klebeband gesichert waren. Bis auf zwei Spanngurte standen dem Fahrzeugführer keine geeigneten Sicherungsmittel zur Verfügung. Darüber hinaus wies die Ladung einen unzulässigen Überhang auf. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Einziehungsverfahren wurde eingeleitet.

Im Zuge der Überprüfung eines Handwerkerfahrzeuges wurde festgestellt, dass der 60-jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,81 Promille. Folglich wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Einsatzkräfte stellten insgesamt 58 Verstöße fest, die entsprechend geahndet wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell