Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Glätte-Bilanz: Erhöhtes Unfallaufkommen aufgrund von Blitzeis

Osnabrück/Lingen/Nordhorn/Leer/Aurich/Wittmund (ots)

Heute (04.02.26) war wieder aufgrund der Wetterlage für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste viel zu tun - glücklicherweise ging es meist glimpflich aus. Dennoch: Auf der A31 gab es einen schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person lebensgefährlich verletzt wurde. Seit den frühen Morgenstunden verzeichnete die Polizeidirektion Osnabrück, vom Teutoburger Wald bis zu der Ostfriesischen Küste, 110 Verkehrsunfälle aufgrund der Wetterlage, die weitestgehend mit Blechschäden endeten.

Die meisten Unfälle gab es mit rund 45 in der Region Osnabrück und rund 45 in der Region Emsland/Grafschaft Bentheim. Im Bereich Leer/Emden wurden 13 Unfälle, im Bereich Aurich/Wittmund 7 Unfälle gemeldet. Insgesamt wurden direktionsweit 8 Personen verletzt, eine Person im Bereich PI Emden/Leer lebensgefährlich.

Die Straßenlage ist nach wie vor gefährlich, die Straßen teilweise noch spiegelglatt. Die Polizei warnt, dass auch in den nächsten Tagen mit glatten Straßen zu rechnen ist. Die Verkehrsteilnehmenden sollen weiterhin vorsichtig und aufmerksam fahren, ggf. sogar zu Hause zu bleiben.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell