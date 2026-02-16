POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 16.02.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden

Ostrhauderfehn - Carportbrand

Am 15.02.2026 gegen 23 :10 Uhr kam es in Ostrhauderfehn, in der Straße Idafehn-Nord, zu einem Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein hölzerner Carport in Brand. Das nebenstehende Wohngebäude wurde durch das Feuer leicht beschädigt. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Der Carport brannte jedoch nahezu vollständig aus. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht durch betrunkenen Fahrzeugführer

Am 15.02.2026 um 19:21 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in Rhauderfehn, in der Landesstraße in Höhe der Hausnummer 16, gemeldet. Ein 50-jähriger Mann befuhr mit seinem Ford Transit die Landesstraße in Richtung Rhauderfehn. Im Bereich der Hausnummer 16 wollte er abbiegen und übersah den entgegenkommenden 19-jährigen Fahrer eines Ford Focus. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde niemand verletzt. An dem Ford Transit entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. An dem Ford Focus entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der 50-jährige Mann flüchtete mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, konnte jedoch kurz darauf durch die eingesetzten Beamten gestoppt werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 2,11 Promille. Der 50-jährige Mann wurde für eine Blutentnahme mit zur Polizeidienststelle genommen. Sein Führerschein und sein Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rhauderfehn - Einbruchdiebstahl

In der Zeit des 15.02.2026 um 11:00 Uhr bis zum 16.02.2026 um 08:00 Uhr kam es in Rhauderfehn, in der Straße Am Sportplatz, zu einem Einbruchdiebstahl. Die bislang unbekannte Täterschaft gelangte auf bislang unbekannte Art und Weise in ein dortiges Einfamilienhaus eines 28-jährigen und eines 36-jährigen Mannes. Dort entwendete sie Diebesgut im mittleren vierstelligen Bereich.

A28 - umgekippter Tankwagen

Am 16.02.2026 um 08:12 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass auf der A28, an der Anschlussstelle Apen/Remels in Richtung Oldenburg, ein Lkw einer Molkerei umgekippt ist. Der 26-jährige Fahrer wollte die A28 auffahren, kam jedoch aufgrund der Glätte nach rechts ab und überschlug sich. Der Lkw kippte in die Berme. Der Fahrer wurde leicht verletzt und begab sich eigenständig in ein Krankenhaus. Die Auffahrt in Richtung Oldenburg wird für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.

Emden - Brand eines Müllcontainers

Am 15.02.2026 um 16:05 Uhr wurde der Polizei in Emden, bei einem Restaurant im Schwagerweg, ein Brand eines blauen Müllcontainers gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Papiercontainer auf dem Hinterhof einer Gaststätte in Brand. Der Brand konnte durch die 55-jährige Meldende eigenständig gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich an dem Container. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

