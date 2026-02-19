PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.02.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Inventar in Lagerhalle beschädigt und Wertgegenstände entwendet ++ Einbruch in Verbrauchermarkt ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++

Moormerland - Inventar in Lagerhalle beschädigt und Wertgegenstände entwendet

Moormerland - In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen kam es zu Einbrüchen in einen Baucontainer und einer Lagerhalle, die sich unmittelbar an zwei Kiesgruben befinden. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang auf das Gelände einer Kiesgrube in der Industriestraße und drangen in einen dortigen Baucontainer ein. In unmittelbarer Nähe wurde weiterhin eine Lagerhalle in der Uthuser Straße angegangen. Hierbei wurde das Inventar zum Teil beschädigt und Bargeld sowie Werkzeug entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können.

Moormerland - Einbruch in Verbrauchermarkt

Moormerland - Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Donnerstagnacht in der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 04:00 Uhr. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde die Tür einer Lagerhalle eines Verbrauchermarktes in der Koloniestraße aufgebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten Tabakwaren und Bargeld. Auch hier werden Zeugen oder Hinweisgeber gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss

Leer - Am gestrigen Mittag kontrollierte die Polizei einen Pkw in der Emsstraße. Bei dem 28-jährigen Fahrzeugführer aus Weener ergaben sich Anhaltspunkte einer Drogenbeeinflussung. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine, sodass eine Blutprobe veranlasst wurde. Bei einer Kontrolle des Pkw stellten die Beamten zudem fest, dass an dem vorderen Kennzeichen die Plakette für die Hauptuntersuchung gefälscht war. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Pressestelle
Telefon: 0491-97690 104
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

