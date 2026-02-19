Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.02.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Inventar in Lagerhalle beschädigt und Wertgegenstände entwendet ++ Einbruch in Verbrauchermarkt ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++

Moormerland - Inventar in Lagerhalle beschädigt und Wertgegenstände entwendet

Moormerland - In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen kam es zu Einbrüchen in einen Baucontainer und einer Lagerhalle, die sich unmittelbar an zwei Kiesgruben befinden. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang auf das Gelände einer Kiesgrube in der Industriestraße und drangen in einen dortigen Baucontainer ein. In unmittelbarer Nähe wurde weiterhin eine Lagerhalle in der Uthuser Straße angegangen. Hierbei wurde das Inventar zum Teil beschädigt und Bargeld sowie Werkzeug entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können.

Moormerland - Einbruch in Verbrauchermarkt

Moormerland - Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Donnerstagnacht in der Zeit zwischen 02:30 Uhr und 04:00 Uhr. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde die Tür einer Lagerhalle eines Verbrauchermarktes in der Koloniestraße aufgebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten Tabakwaren und Bargeld. Auch hier werden Zeugen oder Hinweisgeber gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Fahren unter Drogeneinfluss

Leer - Am gestrigen Mittag kontrollierte die Polizei einen Pkw in der Emsstraße. Bei dem 28-jährigen Fahrzeugführer aus Weener ergaben sich Anhaltspunkte einer Drogenbeeinflussung. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine, sodass eine Blutprobe veranlasst wurde. Bei einer Kontrolle des Pkw stellten die Beamten zudem fest, dass an dem vorderen Kennzeichen die Plakette für die Hauptuntersuchung gefälscht war. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

