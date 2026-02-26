POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.02.2026

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Gebäudebrand

Emden - Zu einem Brand eines Hauses in der Friedrich-Ebert-Straße wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei am heutigen Morgen gegen 04:15 Uhr gerufen. Anwohner waren am Morgen auf einen Knall aufmerksam geworden und stellten bei einer Nachschau ein Feuer eines derzeit unbewohnten Hauses fest. Durch die starke Hitzeentwicklung wurden drei Pkw brandbeschädigt, die in unmittelbarer Nähe zum Brandobjekt abgestellt waren. Die Brandursache ist nach derzeitigen Ermittlungen unklar. Auch zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise niemand. Für die Löscharbeiten kam es zu Teil- und Vollsperrungen an der Friedrich-Ebert-Straße, Mühlenstraße, Lienbahnstraße, Kranstraße, Am Herrentor und der Petkumer Straße.

Leer - Sachbeschädigung in einer Sporthalle

Leer - In der Zeit zwischen letzten Dienstagnachmittag, 17:15 Uhr und Mittwochmorgen, 05:45 Uhr kam es an einer Schule im Pastorenkamp zu Beschädigungen in einer Sporthalle. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu der Sporthalle und beschädigten dortiges Inventar. Derzeit ist nicht bekannt, ob Diebesgut erlangt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Leer zu melden.

Leer - Pkw beschädigt - Zeugen gesucht!

Leer - Zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines großen Einkaufzentrums kam es am letzten Dienstag in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen grauen Peugeot 308. Der Pkw befand sich zum Unfallzeitpunkt in der zweiten Reihe des rückwärtigen Parkplatzes. Der Verursacher verließ die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

