Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 25.02.2026

PI Leer/Emden (ots)

++ Jugendliche beschädigen Pkw und leisten Widerstand ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++

Weener - Jugendliche beschädigen Pkw und leisten Widerstand

Weener - Zu Widerständen und Beleidigungen gegen Polizeibeamte kam es am gestrigen Abend gegen 20:40 Uhr auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Kirchhofstraße. Anlass für einen Polizeieinsatz war die Meldung einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein 17-Jähriger hatte nach bisherigen Erkenntnissen einen Außenspiegel eines geparkten Pkw auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes beschädigt. Der Eigentümer des Pkw alarmierte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten eine Gruppe von sechs Jugendlichen antreffen, worunter sich auch der 17-Jährige aufhielt. Während der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beamten immer wieder von mehreren Personen aus der Gruppe massiv beleidigt. Ein 16-Jähriger kam einem Platzverweis nicht nach, zeigte sich aggressiv und leistete im Anschluss Widerstand gegen die polizeiliche Maßnahme. Letztlich konnte der Jugendliche an einen Erziehungsberechtigten übergeben werden. Ein weiterer 17-Jähriger beleidigte die Beamten fortlaufend. Um den 17-Jährigen an einen Erziehungsberechtigten zu übergeben, wurde er zur Dienststelle transportiert. Dabei beschädigte der Jugendliche mit Tritten das Fahrzeug der Polizei. Weiterhin versuchte er auf der Dienststelle mehrfach die eingesetzten Beamten zu bespucken. Bei den Jugendlichen handelt es sich um eine Gruppe aus Weener im Alter zwischen 14 und 17 Jahren. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Westoverledingen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Westoverledingen - Zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung kam es in der heutigen Nacht gegen 01:00 Uhr auf der Papenburger Straße zwischen den Ortsteilen Völlenerkönigsfehn und Flachsmeer. Ein 18-jähriger Mann aus Westoverledingen befuhr mit einem Pkw die Papenburger Straße in Fahrtrichtung Flachsmeer. Der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer und einem Ortseingangsschild. Dabei überschlug sich der Pkw und kam im Straßengraben zum Erliegen. Bei einer anschließenden Überprüfung stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Verletzt wurde der junge Mann nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell