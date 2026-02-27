Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Einladung zum Fototermin - Mobiler Escape Room in der Ehemaligen Jüdischen Schule Leer am 06.03.2026

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Einladung zum Fototermin++

Sehr geehrte Damen und Herren,

anlässlich des erneuten Starts des mobilen Escape Rooms "Fixing the Boat - Finding Identity" in der Ehemaligen Jüdischen Schule Leer laden wir Sie herzlich zu einem offiziellen Fototermin ein. Der mobile Escape Room macht vom 6. bis 22. März 2026 Station in Leer. Das kulturpädagogische Teamspiel richtet sich an Jugendliche ab 16 Jahren sowie an Erwachsene und verbindet auf besondere Weise Lernen und Erlebnis. Im Mittelpunkt stehen Fragen nach Identität, Vielfalt und Zusammenhalt. Gleichzeitig sensibilisiert das Projekt für Antisemitismus und Diskriminierung - Themen, die aktueller denn je sind. Die Durchführung erfolgt in einer Kooperation zwischen der Ehemaligen Jüdischen Schule Leer, dem Landkreis Leer und der Polizeiinspektion Leer/Emden. Damit wird gemeinsam ein sichtbares Zeichen für demokratische Werte, Toleranz und Respekt gesetzt.

Fototermin:

Datum: Freitag, 06. März 2026 Uhrzeit: 10:00 Uhr Ort: Ehemalige Jüdische Schule Leer (EJH) Ubbo-Emmius-Straße 12 26789 Leer

Vor Ort stehen Ihnen der Leiter der Polizeiinspektion Leer/Emden, Herr Memering, die Wissenschaftliche Leiterin des Landkreises Leer, Frau Susanne Bracht, und Vertreterinnen und Vertreter der Ehemaligen Jüdischen Schule Leer als Gesprächspartner zur Verfügung. Gerne bieten wir im Rahmen des Termins die Möglichkeit für O-Töne, Fotos im Escape-Room-Setting sowie Hintergrundinformationen zum Projekt und zur Kooperation.

Für eine kurze Rückmeldung zur Teilnahme bedanken wir uns im Voraus.

