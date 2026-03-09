PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Abtsteinach: Tank löst sich von Sattelzug/Landesstraße 3257 gesperrt

Abtsteinach (ots)

Am Montag (09.03.), gegen 12.00 Uhr, löste sich bei einem Sattelzug, der auf der Landesstraße 3257 zwischen Gorxheimertal und Unter-Abtsteinach unterwegs war, während der Fahrt aus bislang unbekannter Ursache der Tank vom Auflieger und landete anschließend auf der Fahrbahn. Der mit über 20.000 Litern "AdBlue" gefüllte Tank wurde hierbei beschädigt. Es trat anschließend aber nur ein geringer Teil Flüssigkeit aus. Neben der Polizei ist aktuell auch die Feuerwehr im Einsatz. Zudem wurde die Untere Wasserbehörde in Kenntnis gesetzt.

Derzeit ist die L 3257 zwischen Trösel und Unter-Abtsteinach in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr vollgesperrt. Der für Dieselmotoren zur Umwandlung von Stickoxidemissionen eingesetzte Zusatz "AdBlue" ist nicht als Gefahrstoff deklariert. Es handelt sich um eine biologisch abbaubare Harnstofflösung, die nicht brennbar oder giftig ist. Die Flüssigkeit sollte aber nicht in die Kanalisation gelangen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

