Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Ermittlungen nach Auseinandersetzung

Darmstadt (ots)

Nach seiner vorläufigen Festnahme am Samstagabend (7.3.) muss sich ein 19-Jähriger nun strafrechtlich wegen des Verdachts der Bedrohung verantworten. Das Kommissariat 43 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es gegen 18 Uhr im Bereich des Luisenplatzes zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Im weiteren Verlauf soll ein bislang Unbekannter einem 21 Jahre alten Mann auf den Hinterkopf geschlagen haben. Zudem soll ein 19-Jähriger mit einem Messer gedroht haben.

Polizeistreifen konnten den 19-jährigen Darmstädter noch vor Ort vorläufig festnehmen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie zur genauen Tatbeteiligung der Beteiligten dauern an. Hinweise nimmt das Kommissariat 43 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

