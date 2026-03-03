POL-PPWP: Luxuswagen gestohlen: Polizei sucht Zeugen
Kaiserslautern (ots)
In der Nacht zum Montag ist es in der Theodor-Kiefer-Straße zu einem Fahrzeugdiebstahl gekommen. Zwischen drei Uhr und halb fünf entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Mercedes AMG. Der Wert des Pkws liegt im sechsstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Theodor-Kiefer-Straße beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter 0631 369-13312 entgegen. |kle
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell