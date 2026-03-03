POL-PPWP: Luxuswagen gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Zweibrücken (ots) - Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen einen 51-jährigen Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Sonntagnachmittag in der Poststraße einen 40-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Dem Opfer wurden mehrere Schnittverletzungen im Hals- und Kopfbereich zugefügt. Nach den aktuellen Erkenntnissen setzte sich der Mann zur Wehr und verletzte den ...

