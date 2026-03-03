PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Luxuswagen gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Montag ist es in der Theodor-Kiefer-Straße zu einem Fahrzeugdiebstahl gekommen. Zwischen drei Uhr und halb fünf entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen Mercedes AMG. Der Wert des Pkws liegt im sechsstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Theodor-Kiefer-Straße beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter 0631 369-13312 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 15:01

    POL-PPWP: Werkzeugdiebstahl: Fahrzeug aufgebrochen

    Gundersweiler (Donnersbergkreis) (ots) - Am Wochenende haben Unbekannte einen Sprinter am Messersbacherhof aufgebrochen. Darin befanden sich diverse hochwertige Werkzeuge, auf die es die Diebe scheinbar abgesehen hatten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 1.500 Euro. Wie ein Zeuge gegenüber der Polizei angab, fand der Diebstahl zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr, statt. Der Mercedes ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 10:02

    POL-PPWP: Ermittlungen wegen versuchtem Tötungsdelikt

    Zweibrücken (ots) - Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen einen 51-jährigen Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Sonntagnachmittag in der Poststraße einen 40-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Dem Opfer wurden mehrere Schnittverletzungen im Hals- und Kopfbereich zugefügt. Nach den aktuellen Erkenntnissen setzte sich der Mann zur Wehr und verletzte den ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 08:20

    POL-PPWP: 22-Jähriger stirbt nach Messerangriff

    Kaiserslautern (ots) - Nach einem Messerangriff am Samstagabend (28.02.2026) in der Fruchthallstraße (wir berichteten zuletzt: https://s.rlp.de/hZajnGR) ist das 22-jährige Opfer am späten Montagnachmittag in einem Krankenhaus gestorben. Die Ermittlungen hierzu werden nun wegen des Verdachts des Totschlags geführt. Tatverdächtig ist ein 18-Jähriger, der sich in Untersuchungshaft befindet. Nach aktuellem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren