Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Zeugen nach zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gesucht

Seeheim-Jugenheim (ots)

Am Montag (9.3.) sind bislang noch unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser im Stadtteil Seeheim eingebrochen und haben Beute gemacht. Die Darmstädter Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Zwischen 18:50 Uhr und 20:30 Uhr verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen in der Albert-Schweitzer-Straße. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie eine Terrassentür aufgehebelt, um ins Innere zu gelangen. Dort entwendeten sie unter anderem Schmuck und Geld. Ebenfalls Beute machten die Unbekannten bei einer gleichgelagerten Tat zwischen 12:20 Uhr und 20:30 Uhr in der Jahnstraße. Durch ein aufgebrochenes Fenster waren die Täter in das Anwesen gelangt und hatten eine Geldbörse sowie einen Laptop mitgenommen. Mit dem Diebesgut ergriffen sie anschließend unerkannt die Flucht.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen im Umfeld aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 21/22 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell