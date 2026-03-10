PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Zeugen nach zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gesucht

Seeheim-Jugenheim (ots)

Am Montag (9.3.) sind bislang noch unbekannte Täter in zwei Einfamilienhäuser im Stadtteil Seeheim eingebrochen und haben Beute gemacht. Die Darmstädter Kripo ermittelt und sucht Zeugen.

Zwischen 18:50 Uhr und 20:30 Uhr verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen in der Albert-Schweitzer-Straße. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie eine Terrassentür aufgehebelt, um ins Innere zu gelangen. Dort entwendeten sie unter anderem Schmuck und Geld. Ebenfalls Beute machten die Unbekannten bei einer gleichgelagerten Tat zwischen 12:20 Uhr und 20:30 Uhr in der Jahnstraße. Durch ein aufgebrochenes Fenster waren die Täter in das Anwesen gelangt und hatten eine Geldbörse sowie einen Laptop mitgenommen. Mit dem Diebesgut ergriffen sie anschließend unerkannt die Flucht.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen im Umfeld aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit dem Kommissariat 21/22 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 20:32

    POL-DADI: Unfall zwischen Radfahrerin und Fußgängerin - Fußgängerin leicht verletzt

    Griesheim, Willy-Brandt-Allee (ots) - Am Freitag (06.03), gegen 16:20 Uhr, kam es in der Willy-Brandt-Allee zu einem Vorfall, bei dem eine 64-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Die Frau lief auf dem Gehweg entlang eines Zaunes, als eine Fahrradfahrerin beim Vorbeifahren mit ihrem Lenker die Fußgängerin touchierte und sie hierbei leicht verletzte. Die beteiligte ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 19:17

    POL-DADI: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden

    Darmstadt-Wixhausen (ots) - Am Montag (09.03.2026) gegen 09:10 Uhr befuhr ein 72-jähriger LKW-Fahrer aus Langenselbold mit seinem Betonmischer die B3 von Langen in Richtung Darmstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der LKW-Fahrer von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden 46-jährigen Transporter-Fahrer ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 16:17

    POL-DA: Darmstadt: Elektronik bei Einbruch in Keller erbeutet / Zeugen gesucht

    Darmstadt (ots) - Nach einem Einbruch in die Kellerräume eines Ärztehauses in der Frankfurter Straße hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Vermutlich in der Nacht zum Freitag (6.3.) drangen bislang noch unbekannte Täter gewaltsam über die Eingangstür in das Gebäude ein. Im Anschluss brachen sie mit einem Feuerlöscher eine Kellertür auf und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren