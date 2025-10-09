Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Reh schleudert durch Unfall in LKW-Scheibe

Glienke/Sadelkow (ots)

Heute Morgen ist es gegen 06.20 Uhr auf der B197 zwischen Glienke und Sadelkow (Datzetal) zu einem Wildunfall gekommen. Dabei wurde das Reh durch den Zusammenstoß mit dem Auto in die Frontscheibe eines LKW geschleudert. Das Reh ist verendet. PKW- und LKW-Fahrer wurden nach jetzigem Stand nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten nicht abgeschleppt werden.

Beide Fahrer sind Deutsche.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell