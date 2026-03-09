PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfall zwischen Radfahrerin und Fußgängerin - Fußgängerin leicht verletzt

Griesheim, Willy-Brandt-Allee (ots)

Am Freitag (06.03), gegen 16:20 Uhr, kam es in der Willy-Brandt-Allee zu einem Vorfall, bei dem eine 64-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Die Frau lief auf dem Gehweg entlang eines Zaunes, als eine Fahrradfahrerin beim Vorbeifahren mit ihrem Lenker die Fußgängerin touchierte und sie hierbei leicht verletzte. Die beteiligte Fahrradfahrerin, war in Begleitung einer weiteren Fahrradfahrerin gewesen. Fahrradfahrerin und Fußgängerin sprachen zunächst miteinander. Nachdem die verletzte Fußgängerin die Personalien der Radfahrerin haben wollte, wurde dies verweigert. Die Beteiligten gingen auseinander, ohne dass die Fahrradfahrerin ihre Personalien mitgeteilt hatte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sowie die beteiligte Fahrradfahrerin werden gebeten sich bei der Polizeistation Griesheim unter der Telefonnummer: 06155/8385-0 zu melden.

Berichterstatter: Burger, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
PHK`in Fabijan
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 19:17

    POL-DADI: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden

    Darmstadt-Wixhausen (ots) - Am Montag (09.03.2026) gegen 09:10 Uhr befuhr ein 72-jähriger LKW-Fahrer aus Langenselbold mit seinem Betonmischer die B3 von Langen in Richtung Darmstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der LKW-Fahrer von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden 46-jährigen Transporter-Fahrer ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 16:17

    POL-DA: Darmstadt: Elektronik bei Einbruch in Keller erbeutet / Zeugen gesucht

    Darmstadt (ots) - Nach einem Einbruch in die Kellerräume eines Ärztehauses in der Frankfurter Straße hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Vermutlich in der Nacht zum Freitag (6.3.) drangen bislang noch unbekannte Täter gewaltsam über die Eingangstür in das Gebäude ein. Im Anschluss brachen sie mit einem Feuerlöscher eine Kellertür auf und ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 15:28

    POL-DA: Abtsteinach: Tank löst sich von Sattelzug/Landesstraße 3257 gesperrt

    Abtsteinach (ots) - Am Montag (09.03.), gegen 12.00 Uhr, löste sich bei einem Sattelzug, der auf der Landesstraße 3257 zwischen Gorxheimertal und Unter-Abtsteinach unterwegs war, während der Fahrt aus bislang unbekannter Ursache der Tank vom Auflieger und landete anschließend auf der Fahrbahn. Der mit über 20.000 Litern "AdBlue" gefüllte Tank wurde hierbei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren