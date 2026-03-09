POL-DADI: Unfall zwischen Radfahrerin und Fußgängerin - Fußgängerin leicht verletzt
Griesheim, Willy-Brandt-Allee (ots)
Am Freitag (06.03), gegen 16:20 Uhr, kam es in der Willy-Brandt-Allee zu einem Vorfall, bei dem eine 64-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Die Frau lief auf dem Gehweg entlang eines Zaunes, als eine Fahrradfahrerin beim Vorbeifahren mit ihrem Lenker die Fußgängerin touchierte und sie hierbei leicht verletzte. Die beteiligte Fahrradfahrerin, war in Begleitung einer weiteren Fahrradfahrerin gewesen. Fahrradfahrerin und Fußgängerin sprachen zunächst miteinander. Nachdem die verletzte Fußgängerin die Personalien der Radfahrerin haben wollte, wurde dies verweigert. Die Beteiligten gingen auseinander, ohne dass die Fahrradfahrerin ihre Personalien mitgeteilt hatte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sowie die beteiligte Fahrradfahrerin werden gebeten sich bei der Polizeistation Griesheim unter der Telefonnummer: 06155/8385-0 zu melden.
Berichterstatter: Burger, POK
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg
Polizeistation Dieburg
Groß-Umstädter-Straße 82
64807 Dieburg
PHK`in Fabijan
Telefon: 06071 / 9656-0
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell