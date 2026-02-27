LPI-NDH: Geschwindigkeitskontrollen

Breitenbach (ots) - Am Donnerstag kam es im Kahrenweg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem die Front eines Autos beschädigt wurde. Das Fahrzeug wurde hier zwischen 5.30 Uhr und 16.30 Uhr geparkt. Als der Eigentümer sein Auto wieder benutzten wollte, stellte er den Schaden an seiner Fahrzeugfront fest. Hinweise zu einem Unfallverursacher sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei geht aufgrund des Spurenlage davon aus, dass der Schaden womöglich durch einen Lkw oder dessen ...

