LPI-NDH: Geschwindigkeitskontrollen

Dingelstädt (ots)

Polizeibeamte führten am Donnerstag Geschwindigkeitsmessungen in der Mühlhäuser Straße durch. Bei erlaubten 50 km/h durchfuhren knapp 600 Fahrzeuge den Messbereich. Bei 44 Fahrzeugführern wurden Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Spitzenreiter war an diesem Tag ein Fahrer, der mit über 80 km/h gemessen wurde. Ihn erwartet in den nächsten Wochen ein Bußgeld.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

