Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mann mit geklautem Fahrrad kontrolliert
Nordhausen (ots)
Am Donnerstagmorgen kontrollierten Beamte der Polizei Nordhausen einen Fahrradfahrer in der Oskar-Cohn-Straße. Bei dem polizeibekannten Mann konnten die Polizisten keine Besonderheiten feststellen. Das mitgeführte Fahrrad hingegen, war zu Fahndung ausgeschrieben, sodass dieses kurzer Hand noch vor Ort sichergestellt wurde.
