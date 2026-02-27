Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bekleidung aus Keller entwendet

Nordhausen (ots)

Derzeit unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstag, 14 Uhr, bis Donnerstag, 15.30 Uhr, in einen Keller in der Straße Grimmel ein. Zunächst verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und begaben sich dann in der weiteren Folge in den Kellerbereich. Hier öffneten die Unbekannten erneut gewaltsam die Tür eines Kellerabteils. Im Inneren angelangt, nahmen die Täter Bekleidung im Wert von knapp 250 Euro an sich. Nach erfolgter Tat flüchteten die Diebe unerkannt.

Wer Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0049852

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell