Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

Breitenbach (ots)

Am Donnerstag kam es im Kahrenweg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem die Front eines Autos beschädigt wurde. Das Fahrzeug wurde hier zwischen 5.30 Uhr und 16.30 Uhr geparkt. Als der Eigentümer sein Auto wieder benutzten wollte, stellte er den Schaden an seiner Fahrzeugfront fest. Hinweise zu einem Unfallverursacher sind derzeit nicht bekannt. Die Polizei geht aufgrund des Spurenlage davon aus, dass der Schaden womöglich durch einen Lkw oder dessen Auflieger verursacht wurden könnte.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu dem Unfallverursacher oder dem Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeld unter der Tel.: 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0049964

