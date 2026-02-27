PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pfefferspray im Klassenraum

Eichsfeld (ots)

In einer Schule im Eichsfeld kam es am gestrigen Donnerstagnachmittag zu einem Vorfall, bei dem eine Schülerin während des Unterrichts den Füllstand ihres Pfeffersprays überprüften wollte. Hierbei kam sie auf den Auslöser, sodass sich der Reizstoff in dem Klassenraum verteilte. Durch die Freisetzung der reizenden Substanz wurden die Mitschüler, als auch die Lehrkraft, beeinträchtigt. In der weiteren Folge verspürten diese einen Hustenreiz. Durch die hinzugezogene Polizeikräfte wurde das verbotene Pfefferspray sichergestellt. Die Jugendliche muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung in mehreren Fällen verantworten.

