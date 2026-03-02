PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260302.2 Plön - Festnahme nach Handtaschendiebstahl

Plön (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am vergangenen Samstag (28.02.26) kam es in Plön in der Lütjenburger Straße zu einem Handtaschendiebstahl. Polizeiliche Einsatzkräfte nahmen unmittelbar nach der Tat eine männliche Person vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erließ ein Richter des Amtsgerichts Kiel am Sonntag einen Untersuchungshaftbefehl.

In den vergangenen Wochen kam es im Stadtgebiet Plön vermehrt zu Diebstählen und Raubtaten zum Nachteil von älteren, weiblichen Personen. Der Täter entriss dabei den Geschädigten die von ihnen mitgeführten Handtaschen oder Rucksäcke. Die Kriminalpolizeistelle Plön nahm die Ermittlungen auf.

Am Samstagabend gegen 19:50 Uhr kam es erneut in Plön in der Lütjenburger Straße zu einem Handtaschendiebstahl. Dabei entriss der Täter einer älteren Frau die von ihr mitgeführte Handtasche. Unmittelbar nach der Tat konnten polizeiliche Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen festnehmen.

Der festgenommene 21-jährige Deutsche wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kiel vorgeführt. Nachdem dieser Haftbefehl erlassen hatte, kam der Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizeistelle Plön hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes und Diebstahls in mehreren Fällen aufgenommen. Es wird Gegenstand der Ermittlungen sein, ob der Festgenommene auch für die weiteren gleichgelagerten Taten verantwortlich ist.

Hanna Borgwardt / Staatsanwaltschaft Kiel

Babette Weiß / Polizeidirektion Kiel

