Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260226.2 Kiel: Einbrecher festgenommen - Haftbefehl erlassen

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am Dienstag, 24. Februar, kam es im Kieler Stadtteil Elmschenhagen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zwei Täter flüchteten. Einsatzkräfte nahmen die Tatverdächtigen kurze Zeit später in Kiel-Gaarden fest. Die Staatsanwaltschaft Kiel und das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Kiel haben die Ermittlungen übernommen.

Gegen 13:45 Uhr meldete ein geschädigtes Ehepaar der Polizei einen Einbruch in ihr Einfamilienhaus. Aufgrund der vorhandenen Videoüberwachung konnten sie mitteilen, dass sich zwei Personen auf ihrem Grundstück befunden haben, von denen sich eine Person um 12:45 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft habe. Beide Personen befänden sich nicht mehr vor Ort. Weiterhin erklärten sie, dass sie Teile des Stehlgutes aus dem Einbruch im Bereich Karlstal haben orten können. Die Geschädigten gaben eine genaue Täterbeschreibung ab.

Eine sofort eingeleitete Fahndung durch Kräfte des 4. Polizeireviers Kiel nach den beschriebenen Personen im Stadtteil Kiel-Gaarden führte zu Festnahmen eines 53-jährigen Russen sowie eines 55- jährigen Litauers. Bei den Durchsuchungen der Personen stellten die Einsatzkräfte Stehlgut fest, das den Geschädigten zugeordnet werden konnte.

Am Nachmittag des 25. Februar 2026 führten Polizeibeamtinnen und -beamte den 55-jährigen Haupttäter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter am Amtsgericht Kiel vor. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Der zweite Tatverdächtige wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Beide Personen werden sich in einem späteren Strafverfahren wegen der Einbruchstat verantworten müssen.

Eva Rechtien, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell