Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260225.2 Kiel: Bekämpfung der Einbruchdiebstähle in Gewerbebetriebe

Kiel (ots)

Seit Oktober 2025 verzeichnete die Polizeidirektion Kiel im Bereich der Einbruchdiebstähle in Gewerbebetrieben eine Häufung. Die Polizeidirektion Kiel richtete einen Kontrollbereich ein und reagierte mit offenen und verdeckten Maßnahmen.

Im Zeitraum von Oktober bis Mitte Januar kam es allein im Kieler Innenstadtbereich zu 43 festgestellten Taten. Von den Einbrüchen waren unterschiedlichste Objekte betroffen. Vorzugsweise entwendeten Täter Bargeld aus Kassen, Geldkassetten, Schränken oder Schubladen. Zudem wurden Gegenstände entwendet, die ohne erheblichen Aufwand und unauffällig mitgenommen und im späteren Verlauf leicht veräußert werden konnten. Die Taten wurden ausschließlich zur Nachtzeit begangen. Die Polizeidirektion Kiel richtete im besagten Zeitraum in der Zeit zwischen 19 Uhr und 8 Uhr einen Kontrollbereich ein.

Uniformierte, aber auch zivile Polizeikräfte des 2. Polizeireviers Kiel kontrollierten im ausgewiesenen Kontrollbereich, der ab dem 22. Januar 2026 bis zum 18. Februar in den Stadtteilen Vorstadt und Südfriedhof eingerichtet wurde, mehrere Personen. Im Rahmen dieser Maßnahmen nahmen Einsatzkräfte am 3. Februar einen 35-jährigen Deutschen nach kurzer Fahndung nach einem vorangegangenen Einbruch in eine Apotheke in Neumühlen-Dietrichsdorf fest. Der Mann kam anschließend in Untersuchungshaft.

- siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/6211227

Am 8. Februar kam es zu einem gegenwärtigen Einbruch in eine Tankstelle am Konrad-Adenauer-Damm. Einsatzkräfte nahmen einen 41-jährigen Deutschen fest.Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen stellten die Einsatzkräfte fest, dass für den Mann bereits ein Haftbefehl wegen vorangegangener Taten vorlag. Der Mann kam in Untersuchungshaft.

- siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/6213205

Die Einsatzkräfte führten in den knapp vier Wochen eine hohe zweistellige Anzahl an Personenkontrollen durch und erhielten wertvolle Ermittlungserkenntnisse. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Kiel.

Nach Festnahme der beiden Männer verzeichnete die Kieler Polizei einen starken Rückgang der Einbruchsdelikte in Gewerbebetriebe und hob den Kontrollbereich wieder auf.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell