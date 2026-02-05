Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260205.2 Kiel: Einbrecher festgenommen - Haftbefehl erlassen

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am Dienstag, 3. Februar, kam es in Neumühlen-Dietrichsdorf zu einem Einbruch in eine Apotheke. Der Täter flüchtete im Anschluss. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift vorläufig fest. Gestern kam der Mann nach erfolgter Vorführung in Untersuchungshaft.

Dienstag gegen 23:50 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Regionalleitstelle einen gegenwärtigen Einbruch in eine Apotheke in der Straße Langer Rehm. Der Einbrecher habe sich im Anschluss zu Fuß in Richtung Nachtigallstraße entfernt.

Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen und sofortige Ermittlungen führten zur vorläufigen Festnahme eines 35-jährigen Deutschen an dessen Wohnanschrift im Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf. Die Beute, eine geringe Menge Bargeld, stellten die Polizeikräfte bei der Festnahme sicher.

Es wird derzeit geprüft, ob der Festgenommene als Täter für weitere vergleichbare Taten in Frage kommt.

Gestern führten Polizeibeamte den Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einer Haftrichterin am Amtsgericht Kiel vor. Diese erließ Untersuchungshaftbefehl. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt. Er wird sich in einem Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten müssen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell