Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260209.2 Kiel - Festnahme eines Einbrechers in den frühen Morgenstunden

Kiel (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (08.02.26) nahmen Einsatzkräfte des 4. Polizeireviers Kiel einen Einbrecher unmittelbar nach der Tat vorläufig fest. Für diesen gab es bereits einen Haftbefehl, woraufhin die Kollegen ihn in die zuständige Justizvollzugsanstalt verbrachten.

Am Sonntagmorgen gegen 04:15 Uhr stellte ein Mitarbeiter einer Tankstelle am Konrad-Adenauer-Damm fest, das gegenwärtig eine Person in eine der Tankstelle zugehörige Garage einbricht.

Die Einsatzkräfte des 4. Polizeireviers trafen im Umfeld der Tankstelle zwei Personen an, von denen ein 41-jähriger Deutscher mehrere Flaschen Motorenöl (Wert ca. 870 EUR) mit sich führte. Gegen den Tatverdächtigen wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Die zweite Person war nach ersten Erkenntnissen nicht an der Tat beteiligt.

Im Zuge der Ermittlungen stellten die Kollegen fest, dass für den vor ihnen stehenden Einbrecher ein Haftbefehl wegen vorangegangener Taten vorliegt.

Das Stehlgut übergaben die Kollegen dem Berechtigen. Den Täter übergaben die Kollegen der Justizvollzugsanstalt.

Babette Weiß / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell