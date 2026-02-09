PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260209.2 Kiel - Festnahme eines Einbrechers in den frühen Morgenstunden

Kiel (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (08.02.26) nahmen Einsatzkräfte des 4. Polizeireviers Kiel einen Einbrecher unmittelbar nach der Tat vorläufig fest. Für diesen gab es bereits einen Haftbefehl, woraufhin die Kollegen ihn in die zuständige Justizvollzugsanstalt verbrachten.

Am Sonntagmorgen gegen 04:15 Uhr stellte ein Mitarbeiter einer Tankstelle am Konrad-Adenauer-Damm fest, das gegenwärtig eine Person in eine der Tankstelle zugehörige Garage einbricht.

Die Einsatzkräfte des 4. Polizeireviers trafen im Umfeld der Tankstelle zwei Personen an, von denen ein 41-jähriger Deutscher mehrere Flaschen Motorenöl (Wert ca. 870 EUR) mit sich führte. Gegen den Tatverdächtigen wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Die zweite Person war nach ersten Erkenntnissen nicht an der Tat beteiligt.

Im Zuge der Ermittlungen stellten die Kollegen fest, dass für den vor ihnen stehenden Einbrecher ein Haftbefehl wegen vorangegangener Taten vorliegt.

Das Stehlgut übergaben die Kollegen dem Berechtigen. Den Täter übergaben die Kollegen der Justizvollzugsanstalt.

Babette Weiß / Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 09:28

    POL-KI: 260209.1 Neumünster: Festnahme nach Tötungsdelikt

    Neumünster (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel Gestern Morgen kurz nach 4 Uhr trafen Polizeikräfte in der Färberstraße eine schwerverletzte männliche Person an. Der Verletzte verstarb kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Nach Fahndung nahmen Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen fest. Gegen 4:10 Uhr meldete eine Anwohnerin eine gewaltsame ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 17:01

    POL-KI: 260207.2 Kiel: 86-Jährige angetroffen

    Kiel (ots) - Die seit heute Morgen vermisste 86-jährige Frau konnte soeben in Neumünster angetroffen werden. Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden. Wir bedanken uns für die inzwischen gelöschte Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild der Frau nicht weiter zu verbreiten. Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 13:16

    POL-KI: 260205.2 Kiel: Einbrecher festgenommen - Haftbefehl erlassen

    Kiel (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel Am Dienstag, 3. Februar, kam es in Neumühlen-Dietrichsdorf zu einem Einbruch in eine Apotheke. Der Täter flüchtete im Anschluss. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen kurze Zeit später an seiner Wohnanschrift vorläufig fest. Gestern kam der Mann nach erfolgter Vorführung in Untersuchungshaft. Dienstag gegen 23:50 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren