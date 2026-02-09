PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260209.1 Neumünster: Festnahme nach Tötungsdelikt

Neumünster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Gestern Morgen kurz nach 4 Uhr trafen Polizeikräfte in der Färberstraße eine schwerverletzte männliche Person an. Der Verletzte verstarb kurze Zeit später in einem Krankenhaus. Nach Fahndung nahmen Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 4:10 Uhr meldete eine Anwohnerin eine gewaltsame Auseinandersetzung auf der Färberstraße. Beamtinnen und Beamte stellten am Boden liegend einen schwerverletzten 46-Jährigen fest. Der Mann kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Hier erlag der 46-Jährige seinen schweren Verletzungen.

Sofort eingeleitete Ermittlungen führten gegen 9:45 Uhr zur Festnahme eines 26-jährigen Deutschen. Der Mann kam zunächst ins Polizeigewahrsam. Er soll im Laufe des Tages einem, Haftrichter vorgeführt werden. Hintergründe zur Tat dürften im privaten Bereich liegen.

Die Staatsanwaltschaft Kiel hat gemeinsam mit dem Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der laufenden Ermittlungen werden derzeit keine weiteren Angaben gemacht.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

