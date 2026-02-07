Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260207.2 Kiel: 86-Jährige angetroffen

Kiel (ots)

Die seit heute Morgen vermisste 86-jährige Frau konnte soeben in Neumünster angetroffen werden.

Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die inzwischen gelöschte Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild der Frau nicht weiter zu verbreiten.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell