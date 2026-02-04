PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KI: 260204.2 Kiel: Raubtat in Mettenhof vorgetäuscht - Folgemeldung zu 260115.2

Kiel (ots)

Seit Mitte Januar ermittelt die Kieler Polizei im Fall eines Schülers, der im Kieler Stadtteil Mettenhof auf dem Schulweg durch zwei unbekannte Täter unter Vorhalt eines Messers beraubt worden sein soll. Mittlerweile gestand der Schüler ein, das Tatgeschehen erfunden zu haben.

Zu der angeblichen Tat soll es am 15.01.2026, gegen 07:40 Uhr, gekommen sein. So hatte es ein Schüler des Thor-Heyerdahl-Gymnasiums gegenüber den Aufsichtspersonen der Schule und den eingesetzten Beamtinnen und Beamten der Kieler Polizei berichtet. Bei der damals angezeigten Tat sei die Geldbörse des Schülers auf dem Weg zur Schule entwendet worden und die Täter seien zu Fuß geflüchtet.

Das zuständige Kommissariat 13 der Bezirkskriminalinspektion Kiel nahm daraufhin die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes auf und bat die Öffentlichkeit in einer Pressemitteilung und durch Freischaltung eines Hinweisportals um Mithilfe bei der Suche nach den unbekannten Tätern, was für erhebliche Unruhe unter Eltern, Schülern und auch Teilen der Bevölkerung sorgte. Das Thor-Heyerdahl-Gymnasium informierte in Abstimmung mit dem Schulamt unverzüglich in einem Elternbrief über den Vorfall.

Mittlerweile hat sich der Schüler offenbart und eingestanden, das Tatgeschehen erfunden zu haben. Dem Schüler waren weder die Tragweite seiner Äußerungen noch die damit verbundenen Folgen bewusst. Zu den näheren Hintergründen und zur Motivlage können wir auf Grund des Persönlichkeitsschutzes keine Angaben machen.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

