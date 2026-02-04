Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260204.1 Kiel: Ungewöhnlicher Schlafplatz mit Folgen

Kiel (ots)

Gestern stellten Beamte des Wasserschutzpolizeireviers Kiel einen Mann fest, der an einem ungewöhnlichen Ort in seinem Fahrzeug schlief. Der Mann parkte vor dem Tor des Dienstgebäudes der Wasserschutzpolizei. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten mehrere Verstöße fest.

Am Dienstag, gegen 06:00 Uhr, bemerkten die Einsatzkräfte einen Pkw, der direkt vor dem an der Kiellinie gelegenen Dienstgebäude parkte. Bei einer Inaugenscheinnahme stellten die Beamten einen im Auto schlafenden Mann fest. Zudem bemerkten sie, dass ein Kennzeichenschild unvorschriftsmäßig mit Kabelbindern am Fahrzeug angebracht war.

Die Polizisten kontrollierten den Fahrzeuginsassen, einen 41-jährigen Ukrainer, und stellten fest, dass dessen vorgelegter Führerschein beschädigt war und nicht die erforderlichen Sicherheitsmerkmale aufwies. Auf Grund dieser Feststellungen ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der vorgelegte Führerschein gefälscht sein könnte. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass für den Pkw keine Pflichtversicherung bestand. Daher untersagten sie dem 41-Jährigen die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Der Mann kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Er muss sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell