PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260204.1 Kiel: Ungewöhnlicher Schlafplatz mit Folgen

Kiel (ots)

Gestern stellten Beamte des Wasserschutzpolizeireviers Kiel einen Mann fest, der an einem ungewöhnlichen Ort in seinem Fahrzeug schlief. Der Mann parkte vor dem Tor des Dienstgebäudes der Wasserschutzpolizei. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten mehrere Verstöße fest.

Am Dienstag, gegen 06:00 Uhr, bemerkten die Einsatzkräfte einen Pkw, der direkt vor dem an der Kiellinie gelegenen Dienstgebäude parkte. Bei einer Inaugenscheinnahme stellten die Beamten einen im Auto schlafenden Mann fest. Zudem bemerkten sie, dass ein Kennzeichenschild unvorschriftsmäßig mit Kabelbindern am Fahrzeug angebracht war.

Die Polizisten kontrollierten den Fahrzeuginsassen, einen 41-jährigen Ukrainer, und stellten fest, dass dessen vorgelegter Führerschein beschädigt war und nicht die erforderlichen Sicherheitsmerkmale aufwies. Auf Grund dieser Feststellungen ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der vorgelegte Führerschein gefälscht sein könnte. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass für den Pkw keine Pflichtversicherung bestand. Daher untersagten sie dem 41-Jährigen die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Der Mann kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Er muss sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 14:26

    POL-KI: 260202.1 Kiel - Festnahme eines falschen Goldhändlers

    Kiel (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel Am vergangenen Freitag (30.01.26) versuchten Tatverdächtige über eine Online-Plattform vermeintliche Goldmünzen zu verkaufen. Einsatzkräfte des 4. Polizeireviers Kiel nahmen daraufhin zwei Personen vorläufig fest. Einen Tatverdächtigen führten sie am folgenden Tag einem Richter des Kieler Amtsgerichts vor. Dieser ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 17:33

    POL-KI: 260201.2 Kiel: 87-jähriger Vermisster wieder da - Folgemeldung zu 260201.1

    Kiel (ots) - Der seit heute Morgen vermisste 87-jährige Mann konnte heute Nachmittag in Kiel angetroffen werden. Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit seinem Verschwinden. Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten. Stephanie ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 13:48

    POL-KI: 260129.2 Kiel: Brände in Gaarden

    Kiel (ots) - Nachdem es seit Sonntag, den 25. Januar, auf dem Kieler Ostufer im Bereich Antipper / Stemmer zu insgesamt vier Bränden im Bereich der Tiefgarage und Kellerräumen gekommen ist, haben Ermittler des Kommissariats 11 der Bezirkskriminalinspektion Kiel die Brandermittlungen aufgenommen. Im Zuge der Ermittlungen werden auch mögliche Tatzusammenhänge geprüft. Das örtliche Polizeirevier hat bereits die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren