Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260201.2 Kiel: 87-jähriger Vermisster wieder da - Folgemeldung zu 260201.1

Kiel (ots)

Der seit heute Morgen vermisste 87-jährige Mann konnte heute Nachmittag in Kiel angetroffen werden.

Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit seinem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell