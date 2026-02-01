PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260201.2 Kiel: 87-jähriger Vermisster wieder da - Folgemeldung zu 260201.1

Kiel (ots)

Der seit heute Morgen vermisste 87-jährige Mann konnte heute Nachmittag in Kiel angetroffen werden.

Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit seinem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kiel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kiel
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 13:48

    POL-KI: 260129.2 Kiel: Brände in Gaarden

    Kiel (ots) - Nachdem es seit Sonntag, den 25. Januar, auf dem Kieler Ostufer im Bereich Antipper / Stemmer zu insgesamt vier Bränden im Bereich der Tiefgarage und Kellerräumen gekommen ist, haben Ermittler des Kommissariats 11 der Bezirkskriminalinspektion Kiel die Brandermittlungen aufgenommen. Im Zuge der Ermittlungen werden auch mögliche Tatzusammenhänge geprüft. Das örtliche Polizeirevier hat bereits die ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 08:22

    POL-KI: 260129.1 Schwentinental: Nach Gewalttat im Dezember 2023 - Mann auf veröffentlichten Fotos nicht tatbeteiligt - (Folgemeldung zu 231219.1 und 250715.2)

    Schwentinental (ots) - In den frühen Morgenstunden des 17. Dezember 2023 kam es in der Dieselstraße zu einem Angriff auf einen damals 19 Jahre alten Mann. Dieser erlitt dadurch schwere Gesichtsverletzungen. Im Juli 2025 hat die Polizei zwei Fotos veröffentlicht und Bevölkerung und Medien um Mithilfe nach der ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 09:24

    POL-KI: 260127.1 Preetz: 57-jähriger Vermisster wieder da

    Preetz (ots) - Der seit gestern Vormittag vermisste 57-jährige Mann konnte heute morgen in Preetz angetroffen werden. Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit seinem Verschwinden. Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der inzwischen gelöschten Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten. Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren