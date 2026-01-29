Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260129.2 Kiel: Brände in Gaarden

Kiel (ots)

Nachdem es seit Sonntag, den 25. Januar, auf dem Kieler Ostufer im Bereich Antipper / Stemmer zu insgesamt vier Bränden im Bereich der Tiefgarage und Kellerräumen gekommen ist, haben Ermittler des Kommissariats 11 der Bezirkskriminalinspektion Kiel die Brandermittlungen aufgenommen.

Im Zuge der Ermittlungen werden auch mögliche Tatzusammenhänge geprüft. Das örtliche Polizeirevier hat bereits die Streifentätigkeit im Bereich intensiviert.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell