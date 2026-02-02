PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260202.1 Kiel - Festnahme eines falschen Goldhändlers

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am vergangenen Freitag (30.01.26) versuchten Tatverdächtige über eine Online-Plattform vermeintliche Goldmünzen zu verkaufen. Einsatzkräfte des 4. Polizeireviers Kiel nahmen daraufhin zwei Personen vorläufig fest. Einen Tatverdächtigen führten sie am folgenden Tag einem Richter des Kieler Amtsgerichts vor. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl.

Freitagabend gegen 19:15 Uhr erschienen auf dem 4. Polizeirevier zwei Personen, die angaben, gefälschte Goldbarren über eine Verkaufsplattform gekauft zu haben. Die Geschädigten hatten nunmehr eine weitere Anzeige über Goldmünzen desselben Anbieters auf der Plattform festgestellt.

Sofortige Ermittlungsmaßnahmen führten noch am selben Tag zur vorläufigen Festnahme von zwei Tatverdächtigen in einer Wohnung im Stadtteil Rönne. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten vor Ort mehrere Goldmünzen.

Der festgenommene 24-jährige Spanier wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kiel vorgeführt. Nachdem der Haftbefehl erlassen wurde, kam der Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

Eine in der Wohnung anwesende 20-jährige Italienerin konnte nicht unmittelbar mit der Tat in Verbindung gebracht werden. Sie kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß.

Das Kommissariat 14 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betruges aufgenommen.

Hanna Borgwardt / Staatsanwaltschaft Kiel Babette Weiß / Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

