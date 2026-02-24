PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260224.1 Kiel: Straftaten im Nachgang von Versammlungen in Kiel - Hinweisportal freigeschaltet - Folgemeldung zu 260223.5

Kiel (ots)

Am Samstagnachmittag (21.02.26) kam es im Nachgang von Versammlungsgeschehen im Kieler Stadtgebiet zu Straftaten gegen Personen, die zuvor Teilnehmende von Versammlungen waren. Zu dem ersten Vorfall kam es gegen 16:20 Uhr im Bereich Sophienblatt. Hierbei soll eine Person von mehreren anderen Personen verfolgt und mehrfach geschlagen worden sein. Ein weiterer Vorfall ereignete sich gegen 16:50 Uhr im Bereich Knooper Weg. Hierbei sollen zwei Personen, die sich in einem Fahrzeug aufhielten, von mehreren Personen angegriffen worden sein.

Zur Aufklärung des Sachverhalts bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Die Ermittlerinnen und Ermittler schließen nicht aus, dass Personen unter anderem Handyaufnahmen von den Vorfällen gefertigt haben könnten, die der Polizei bislang nicht zur Verfügung gestellt wurden. Daher ist ab sofort das Hinweisportal der Landespolizei Schleswig-Holstein freigeschaltet, auf dem unter folgendem Link Videos, Fotos und Hinweise hochgeladen werden können: https://sh.hinweisportal.de/.

Hinweise können auch anonym geschehen.

Telefonische Hinweise nimmt die Polizei auch unter der Rufnummer 0431 / 160 -3333 entgegen.

Mathias Stöwer, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

