POL-PDNW: (Ellerstadt) - Verkehrsunfallflucht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum von 01.02.2026, 17:30 Uhr, bis 03.02.2026, 17:15 Uhr, kam es im Trifelsring in Ellerstadt zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkter 7er BMW wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Nach dem festgestellten Schadensbild touchierte der unbekannte Unfallverursacher beim Einparken mit der Beifahrerseite den Radkasten sowie den Kotflügel der Fahrerseite des geparkten Fahrzeugs und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der entstandene Sachschaden bewegt sich nach Angaben des Geschädigten im niedrigen fünfstelligen Bereich, weshalb der Unfall nachträglich zur Anzeige gebracht wurde.

Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

