POL-KI: 260223.4 Kiel: Kontrollen im Stadtteil Gaarden - Hauptverhandlungshaft gegen 36-Jährigen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In der vergangenen Woche kontrollierten Einsatzkräfte gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes an mehreren Tagen mehrere Personen im Stadtteil Gaarden und stellten Betäubungsmittel und Tabletten sicher. Zudem nahmen sie einen Mann fest, der zuvor in ein Fahrzeug eingebrochen war und Gegenstände entwendet hat. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel führten die Kräfte den Mann dem Amtsgericht Kiel vor, um eine Hauptverhandlungshaft durchführen zu lassen.

Letzte Woche unterzogen Beamtinnen und Beamte des 4. Polizeireviers Kiel knapp 40 Personen einer Kontrolle. Der Stadtteil Gaarden-Ost ist als Kontrollbereich nach dem Landesverwaltungsgesetz eingestuft. Dort sind Einsatzkräfte zu anlassunabhängigen Kontrollen von Personen und deren mitgeführten Sachen befugt.

Am 18. Februar gegen 20.30 Uhr erhielten die Beamtinnen und Beamten den Hinweis, dass soeben im Schwedendamm Gegenstände aus einem Fahrzeug entwendet worden seien. Der Täter soll laut Zeugenaussagen in Richtung der dortigen Tankstelle geflüchtet sein. Hier nahmen die Polizeikräfte den Mann fest, der noch das Diebesgut aus dem Fahrzeug mit sich führte. Den 36-jährigen Deutschen, der keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte, führten die Beamtinnen und Beamte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel im Rahmen der Hauptverhandlungshaft einem Haftrichter vor. Dieser verurteile den 36-Jährigen umgehend zu einer 4-monatigen Haftstrafe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Am 18. Februar gegen 20:50 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte in der Straße Karlstal einen 35-jährigen Afghanen. Dieser führte einen Beutel mit, in dem sich knapp 50 verschreibungspflichtige Tabletten, zwei Konsumeinheiten Crack, eine Konsumeinheit Heroin sowie diverse Utensilien für den Drogenkonsum befanden. Für die Tabletten konnte der Mann keine entsprechende Berechtigung vorweisen. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wegen des unerlaubtes Besitzes von Betäubungs- und Arzneimitteln ein. Sie stellten die Tabletten und die Betäubungsmittel sicher und entließen den Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen.

Am 20. Februar gegen 0:10 Uhr kontrollierten die Kräfte im Kirchenweg einen weiteren Mann im Rahmen der Ortshaftung. Bei dem 31-jährigen Türken fanden die Polizeikräfte eine Konsumeinheit Crack auf. Diese stellen sie sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen sie den Mann.

Weitere derartige Kontrollen werden in Zukunft in der täglichen Arbeit der Polizeibeamtinnen und -beamten durchgeführt werden. Polizei und Justiz werden auch zukünftig bei ähnlich gelagerten Sachverhalten das beschleunigte Verfahren nutzen, um die Strafe auf dem Fuße folgen zu lassen.

